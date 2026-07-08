Informe | Los ahogamientos matan más que los accidentes de tráfico en España

La Guardia Civil en una búsqueda, con la ayuda de Protección Civil, de un posible muerto por ahogamiento el río Támega.

El Ministerio de Sanidad recuerda, en su "Informe sobre la prevención de ahogamientos y lesiones graves en medio acuático 2025", la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas, ríos y embalses ante el elevado número de ahogamientos que se registran cada año en España. De hecho, especifica que sucesos ya causan más muertes que los accidentes de tráfico. El documento, elaborado como guía para reducir este tipo de accidentes, insiste en que la mayoría de estas muertes son evitables si se siguen unas pautas básicas de seguridad.

Documento Informe sobre la prevención de ahogamientos y lesiones graves en medio acuático 2025 Consúltalo

Más de 500 muertes al año

Los ahogamientos accidentales continúan siendo uno de los principales problemas de salud pública en España. El Ministerio de Sanidad recuerda en su último informe que 537 personas murieron ahogadas en 2023, una cifra que sitúa esta causa de fallecimiento por encima de los siniestros viales. Del total de víctimas, 431 eran hombres y 106 mujeres, lo que confirma que este tipo de accidentes afecta especialmente a la población masculina.

Además, los datos reflejan una especial incidencia entre las personas mayores, con 207 fallecidos de 65 años o más, aunque también se contabilizaron 54 menores de 20 años que perdieron la vida por ahogamiento.

Un operativo por un posible ahogamiento en el río Támega. | La Región

Los chapuzones también dejan lesiones irreversibles

El informe pone el foco no solo en los ahogamientos, sino también en las graves consecuencias que pueden provocar los saltos al agua desde lugares elevados o en zonas de profundidad desconocida, una práctica que este verano ha vuelto a verse en puntos como el Puente Romano de Ourense.

Saltos de riesgo mortal en Ourense. | Xesús Fariñas

Durante 2023, 60 personas tuvieron que ser hospitalizadas por lesiones sufridas al lanzarse de cabeza al agua, mientras que siete padecieron lesiones medulares, algunas con secuelas permanentes. En total, 597 personas ingresaron en hospitales españoles por episodios relacionados con ahogamientos, 32 más que el año anterior.

Alcohol, imprudencias y falta de vigilancia

Sanidad identifica varios factores de riesgo que se repiten en buena parte de los accidentes: el consumo de alcohol u otras drogas, bañarse en zonas sin vigilancia, relajarse en la supervisión de menores, sobreestimar la capacidad para nadar o desconocer las condiciones del agua. También recuerda que los ahogamientos suelen producirse de forma rápida y silenciosa, por lo que quienes están alrededor muchas veces no llegan a percatarse de la situación hasta que ya es demasiado tarde.

Las principales recomendaciones

Con motivo del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, que se celebra el 25 de julio, el Ministerio insiste en que la mayoría de estos accidentes pueden evitarse con medidas sencillas. Entre ellas destacan:

Bañarse únicamente en zonas vigiladas y respetar las banderas.

No lanzarse de cabeza desde puentes, árboles, balcones o lugares de profundidad desconocida.

Evitar el consumo de alcohol antes o durante el baño.

Vigilar de forma constante a los menores.

No bañarse nunca solo y utilizar chaleco salvavidas cuando sea necesario.

Aprender maniobras básicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Un despliegue de emergencia tras encontrar el cuerpo sin vida de un hombre en el río Támega | La Región

El documento insiste en que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir estas cifras y recuerda que una decisión imprudente puede tener consecuencias irreversibles tanto para la víctima como para su entorno. Por ello, recomienda extremar la prudencia durante el baño y evitar conductas de riesgo, especialmente en espacios naturales o zonas no habilitadas. El informe concluye recordando el lema de la Organización Mundial de la Salud: "Cualquiera puede ahogarse, pero casi siempre se puede prevenir", con el objetivo de reforzar la concienciación sobre la importancia de la prevención.