REANIMACIÓN SIN ÉXITO
Muere una mujer de 74 años tras ser rescatada del agua en la Praia Xardín de Boiro
REANIMACIÓN SIN ÉXITO
Una mujer de 74 años ha muerto este miércoles en la Praia Xardín, en el municipio de Boiro, tras ser rescatada del agua y quedar inconsciente en la orilla.
Pasados unos minutos de las 19:00 horas, un particular alertó al 112 Galicia de que varias personas estaban intentando reanimar a la mujer en la arena después de haberla sacado del mar.
El centro de coordinación movilizó de inmediato a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Boiro, Salvamento Marítimo y Servizo de Gardacostas de Galicia.
Además, el 061 desplazó un helicóptero medicalizado con base en Santiago.
Pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios y de emergencias, finalmente solo se pudo confirmar el fallecimiento de la mujer en el lugar de los hechos.
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