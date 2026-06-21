Muere una mujer tras caer por un acantilado en Cabo Prior (Ferrol)

Una mujer ha muerto este domingo tras sufrir una fuerte caída en el acantilado de Cabo Prior, en Ferrol. Un amplio dispositivo de emergencia se trasladó a la zona para rescatarla y asistirla, aunque finalmente el 061 solo pudo confirmar su muerte debido al fuerte impacto.

El aviso a la central de emergencias del 112 se registró en torno a las 11:00 horas. Un particular alertó de que una mujer se había precipitado por la parte inferior del acantilado, en la parroquia de Covas, una zona rocosa de muy difícil acceso.

Ante la imposibilidad de evacuarla por tierra en vehículo, los profesionales sanitarios descendieron a pie para prestarle los primeros auxilios. Paralelamente, un helicóptero se encargó de izar a la víctima y trasladarla hasta el entorno del faro, donde esperaba la ambulancia, aunque las maniobras no pudieron salvarle la vida.

En el operativo participaron una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia-061 y Salvamento Marítimo, bomberos de Ferrol y el Servizo de Gardacostas de Galicia, agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.