Muere una mujer en A Coruña tras ser localizada con problemas para salir del agua

Una mujer ha muerto este jueves en la Praia de Lago, en Camariñas (A Coruña), después de que un particular alertase de que tenía dificultades para salir del agua. El aviso se recibió alrededor de las 17,30 horas, momento en el que se activó un amplio dispositivo de emergencias para tratar de auxiliar a la mujer.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Gardacostas de Galicia y Protección Civil. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, la mujer falleció. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso.