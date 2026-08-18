Muere un marinero de 61 años en un pesquero cerca de Cíes

"Playa de Cesantes", el barco que registró la muerte de uno de sus marineros.

Un marinero de 61 años ha muerto esta madrugada tras sufrir un accidente laboral a bordo del pesquero "Playa de Cesantes", cuando la embarcación se encontraba faenando en aguas próximas a las islas Cíes.

El suceso se produjo sobre las 00,22 horas, cuando el pesquero, dedicado a la pesca de cerco, se encontraba aproximadamente a 1,2 millas de Punta Couso. El trabajador sufrió un accidente con una maquinilla y la tripulación dio la voz de alarma al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Vigo.

Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo movilizó al helicóptero Pesca I, que se encontraba en vuelo en ese momento, y le indicó que permaneciese sobre la zona ante la posibilidad de que fuera necesaria su intervención. Finalmente, el helicóptero no tuvo que actuar.

El "Playa de Cesantes" puso entonces rumbo al puerto de O Berbés, en Vigo, con el marinero a bordo. La embarcación llegó al puerto vigués alrededor de las 02,20 horas.

Hasta las instalaciones portuarias se desplazaron efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El fallecido formaba parte de la tripulación del pesquero, que se encontraba faenando en la ría de Vigo cuando se produjo el accidente.