Una mujer ha fallecido tras ser atropellada por un coche en la tarde del viernes en la carretera de Catabois, en Ferrol. Además, el accidente dejó herido grave a un hombre que estaba cruzando al mismo tiempo y que posteriormente tuvo que ser trasladado al hospital por estos hechos.

El suceso se produjo alrededor de las 18.30 horas del viernes a la altura del número 739 de la carretera de Catabois, cerca de una gasolinera, según la información facilitada por el Ayuntamiento. Entonces, el vehículo implicado circulaba en dirección AG-64 y los peatones cruzaban de izquierda a derecha.

Lo ocurrido provocó la muerte de la mujer y lesiones graves al hombre, que tuvo que ser trasladado al hospital. Ambos eran personas mayores. Hasta el lugar acudieron personal del 061 y agentes de la Policía Local.