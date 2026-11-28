POSIBLE ACCIDENTE LABORAL
Muere una mujer en Vilalba tras sufrir una descarga eléctrica con la toma de un tractor
POSIBLE ACCIDENTE LABORAL
El 112 ha informado del fallecimiento de una mujer en el municipio lucense de Vilalba tras sufrir una descarga eléctrica con la toma de un tractor.
Según explican, el aviso llegó alrededor de las 10.30 horas. Un particular alertó de que una mujer había sufrido una descarga eléctrica.
Además, la mujer había quedado atrapada en la toma de fuerza y se había golpeado la cabeza tras la descarga.
El servicio de emergencias informó al 061, a los Bomberos de Vilalba y la Guardia Civil, que se movilizaron hasta el lugar.
Si bien no fue necesaria la intervención de los bomberos, puesto que la mujer ya estaba liberada a su llegada, no pudieron hacer nada por salvarle la vida, pese a los intentos de reanimación de emergencias.
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