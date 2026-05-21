Muere una niña de dos años tras permanecer horas en un coche en Brión

Una niña de dos años murió este miércoles en el entorno de Brión después de pasar varias horas en el interior de un vehículo estacionado. Las primeras hipótesis apuntan a que el padre de la menor se habría olvidado de dejarla en la guardería, permaneciendo la pequeña dentro del coche durante gran parte del día.

La exposición prolongada a las elevadas temperaturas registradas durante la jornada habría provocado el fatal desenlace. Cuando la menor fue atendida, ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

La niña fue trasladada al Punto de Atención Continuada (PAC) de Bertamiráns, en Ames, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El aviso se produjo pocos minutos antes de las cinco de la tarde. Tras conocerse lo ocurrido, se movilizó a agentes de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para aclarar las circunstancias exactas de este trágico suceso.

Además, se activó al Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias con el objetivo de prestar apoyo especializado a la familia.