Muere un trabajador tras caer unos 30 metros desde el techo del Movistar Arena

"ASESINATO" EN MANGO
La jueza aprecia indicios de homicidio contra Jonathan Andic
TRABAJOS EN EL PABELLÓN
Un hombre de unos 50 años ha muerto este miércoles tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros en el interior del Movistar Arena, según ha informado Emergencias Madrid.
Los hechos han ocurrido sobre las 14.35 horas en el interior del recinto, situado en la plaza Felipe II de Madrid, cuando el fallecido se encontraba trabajando en el techo del pabellón.
Hasta el lugar se han trasladado personal sanitario del Summa 112, que ha encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria y tras 20 minutos de maniobras de reanimación ha confirmado el fallecimiento.
Un psicólogo del Summa 112 ha atendido a otros tres trabajadores que presentaban un cuadro de crisis de ansiedad. Hasta el lugar también se han trasladado Bomberos de Madrid y Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"ASESINATO" EN MANGO
La jueza aprecia indicios de homicidio contra Jonathan Andic
AUDIENCIA NACIONAL
Las empresas, obligadas a devolver el día libre si un festivo cae en sábado
Lo último
DÍAS Y COPLAS
La jubilación del presunto
DEAMBULANDO
Mientras los amigos nos dejan y el barrio carece de aquella personalidad
VISITA DE LEÓN XIV
El cardenal Cobo recuerda que el papa no hace política
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: jueves, 21 de mayo