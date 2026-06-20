Muere Noelia Gestoso, deportista gallega y MIR de Pediatría

Noelia Gestoso Uzal, gallega de 26 años, murió tras perder la batalla contra un cáncer agresivo con el cuál luchó durante varios meses. La joven gallega destacó en su carrera cómo médico interno residente (MIR) y como deportista de élite antes de dar el salto a la universidad.

Gestoso destacó por ser una gran estudiante que la llevó a terminar sus estudios de bachillerato con matrícula de honor, algo que trasladó a su época universitaria donde se graduó con sobresalientes.

Después completó su formación e ingresó como MIR en Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Cantabria en el área de pediatría.

Deportista de alto rendimiento

Como deportista de élite destacó como jugadora de bádminton, deporte en el que acumuló 24 medallas autonómicas y 2 nacionales, llegando a disputar el Campeonato de Europa sub-17 en 2016.

En 2018, fue una pieza instrumental en el ascenso a Primera Nacional del equipo Ravachol de Pontevedra, un hito que alcanzó tras superar una grave lesión previa.