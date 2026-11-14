Muere una persona atropellada en una carretera de A Coruña: fue encontrada tendida en la calzada

Una persona ha muerto tras ser atropellada por un vehículo en el municipio coruñés de Frades durante la noche de este viernes, 13 de noviembre. El accidente se produjo en la carretera AC-542, a la altura de Abellá, donde la víctima quedó tendida sobre la calzada.

Según ha informado el 112 Galicia, la central de emergencias recibió el aviso poco antes de las 22:00 horas, cuando una persona alertó del atropello y advirtió de que la víctima parecía no presentar constantes vitales.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, cuyos profesionales confirmaron poco después el fallecimiento de la persona atropellada.

Movilizados los servicios de emergencia

Tras recibir la alerta, el 112 Galicia solicitó también la intervención de la Guardia Civil de Tráfico y los Bomberos de Ordes. Sin embargo, los bomberos descartaron intervenir al comprobar que la víctima se encontraba liberada y era accesible, por lo que no fue necesario realizar labores de rescate.

Por el momento, no han trascendido la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias en las que se produjo el atropello en esta carretera de la provincia de A Coruña.