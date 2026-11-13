Un herido al ser atropellado en la rúa Río Arnoia, en Ourense

Una persona resultó herida tras ser atropellada en la tarde de este viernes, 13 de noviembre, en la rúa Río Arnoia, en la ciudad de Ourense. El accidente se produjo a las 17:12 horas a la altura del portal número 28.

Efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendieron a la persona herida en el punto y agentes de la Policía Local se personaron igualmente en el lugar del suceso para intervenir en la incidencia.

Otro herido en una salida de vía en la rúa Val do Regueiro

Apenas media hora después, a las 17:38 horas, otra persona sufrió heridas tras salirse de la vía con su vehículo en la rúa Val do Regueiro, también en la capital ourensana. Hasta la zona se desplazaron de nuevo los servicios de Urxencias Sanitarias y patrullas de la Policía Local.