Muere una persona atropellada por una moto en A Coruña

Una persona ha perdido la vida este jueves tras ser atropellada por una motocicleta cuando circulaba por la carretera AC-221, a su paso por el municipio coruñés de Abegondo. Según ha trasladado el 112 Galicia, el accidente de tráfico se produjo sobre las 22,00 horas en el lugar de Vilar, en la parroquia de Crendes.

Al tener conocimiento de los hechos, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Betanzos y a la Guardia Civil de Tráfico. Ya en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, sin que nada pudiesen hacer por salvarle la vida.