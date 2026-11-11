Muere una persona en A Coruña tras ser alcanzada por una máquina agrícola

Una ambulancia en la entrada del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

Una persona ha muerto este miércoles en Arteixo (A Coruña) tras ser alcanzada por una máquina agrícola mientras trabajaba con ella en una finca de un familiar.

Según ha informado el 112 Galicia, en torno a las 16,00 horas la Central recibió un aviso de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 a causa de un accidente en la aldea de Mirón.

En este contexto, se solicitó la colaboración de los Bomberos de Arteixo y de los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de la misma localidad. Finalmente, se descartó la excarcelación, ya que la persona estaba liberada y accesible, aunque finalmente falleció.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.