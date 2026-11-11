Muere una persona en A Coruña tras ser alcanzada por una máquina agrícola
ACCIDENTE MORTAL
El accidente se produjo en una finca de un familiar, en la aldea de Mirón, mientras la víctima mortal trabajaba con la maquinaria.
Una persona ha muerto este miércoles en Arteixo (A Coruña) tras ser alcanzada por una máquina agrícola mientras trabajaba con ella en una finca de un familiar.
Según ha informado el 112 Galicia, en torno a las 16,00 horas la Central recibió un aviso de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 a causa de un accidente en la aldea de Mirón.
En este contexto, se solicitó la colaboración de los Bomberos de Arteixo y de los miembros del Servicio Municipal de Protección Civil de la misma localidad. Finalmente, se descartó la excarcelación, ya que la persona estaba liberada y accesible, aunque finalmente falleció.
Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.
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