Muere una persona tras salirse de la carretera con su tractor en Carballo

Una persona ha muerto este miércoles tras sufrir un accidente con un tractor en Carballo (A Coruña). El siniestro tuvo lugar alrededor de las 9:30 horas en la carretera AC-413, a su paso por Sofán.

Un particular alertó al 112 Galicia del accidente y, en un primer momento, indicó que la persona implicada podía estar atrapada en el vehículo. Sin embargo, los servicios de emergencias descartaron poco después que estuviera atrapada.

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Los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias activó un dispositivo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y la Policía Local de Carballo.

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios, estos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona, cuyo fallecimiento fue confirmado en el mismo lugar del accidente.