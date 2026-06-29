Herido grave y trasladado un hombre al volcar su tractor en Lobios

Imagen de archivo de un tractor en una finca

Un herido grave un hombre que volcó con su tractor cuando circulaba por Lobios. Una ambulancia lo trasladó al CHUO debido a las lesiones que presentaba.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, el suceso se produjo alrededor de las 10.00 horas de este lunes en el lugar de Os Torneiros, en el municipio ourensano de Lobios.

El vehículo agrícola que manejaba el señor volcó, quedando este bajo él, lo que le ocasionó varios traumatismos y fracturas en el cuerpo.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 y de los miembros del GES de Lobios. Con todo, a su llegada, el hombre ya estaba liberado, por lo que no fue necesaria su intervención.

Finalmente, tras recibir los primeros cuidados, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital de Ourense.