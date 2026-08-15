Muere un pintor tras caer de una banqueta mientras trabajaba en una vivienda de A Coruña
ACCIDENTE LABORAL
La Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso y no descarta que el pintor sufriera una indisposición previa a la caída.
Un operario murió este viernes mientras realizaba trabajos de pintura en el interior de un domicilio situado en la Ronda de Outeiro, en A Coruña. El suceso se produjo poco después de las cinco de la tarde, cuando el 112 Galicia recibió el aviso de que un hombre se encontraba inconsciente tras sufrir una caída desde una banqueta.
Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia movilizaron a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que poco después confirmaron el fallecimiento del trabajador.
Por el momento, las causas de la muerte están por determinar. Según indicaron los agentes de la Policía Nacional, no se descarta que el pintor hubiera sufrido una indisposición o un problema de salud previo a la caída, por lo que las circunstancias del suceso continúan bajo investigación.
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