Muere un repartidor tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Vigo

Un trabajador de reparto ha muerto este viernes en la Avenida de Ramón Nieto, en Vigo, después de sufrir una indisposición mientras se encontraba en la vía pública, según confirmó el CIAE 112 Galicia.

El aviso se produjo a media tarde

La alerta llegó al servicio de emergencias alrededor de las 16.30 horas, cuando un particular contactó con el 112 para informar de que había un repartidor tendido en el suelo a la altura del número 351 de Ramón Nieto. Según explicó el alertante, el hombre se encontraba inconsciente y no respondía.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a Urxencias Sanitarias de 061, la Policía Local de Vigo y la Policía Nacional. Cuando los equipos sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que el trabajador se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Sin éxito en las maniobras de reanimación

Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida y se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.