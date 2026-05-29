OPERACIÓN POLICIAL
Detienen en Portugal al exdirigente socialista coruñés Emilio Vázquez
Avenida de Ramón Nieto
Un trabajador de reparto ha muerto este viernes en la Avenida de Ramón Nieto, en Vigo, después de sufrir una indisposición mientras se encontraba en la vía pública, según confirmó el CIAE 112 Galicia.
La alerta llegó al servicio de emergencias alrededor de las 16.30 horas, cuando un particular contactó con el 112 para informar de que había un repartidor tendido en el suelo a la altura del número 351 de Ramón Nieto. Según explicó el alertante, el hombre se encontraba inconsciente y no respondía.
Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a Urxencias Sanitarias de 061, la Policía Local de Vigo y la Policía Nacional. Cuando los equipos sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que el trabajador se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida y se confirmó su fallecimiento en el lugar de los hechos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
OPERACIÓN POLICIAL
Detienen en Portugal al exdirigente socialista coruñés Emilio Vázquez
Avenida de Ramón Nieto
Muere un repartidor tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Vigo
80 PARQUES EÓLICOS PARALIZADOS
El Tribunal Supremo abre la puerta al desbloqueo de los éolicos
Lo último