Muere un trabajador al caerle encima una máquina que estaba reparando en un aserradero de Outes
ACCIDENTE LABORAL
El accidente laboral ocurrió poco después de las diez de la mañana en la parroquia de Entíns. Sus compañeros lograron liberarlo, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. El 112 activó asistencia psicológica para la familia y los trabajadores de la empresa.
Un trabajador ha muerto este lunes en un accidente laboral en un aserradero de Outes, después de que una máquina que estaba reparando cediese y le cayese encima. El suceso tuvo lugar poco después de las 10,00 horas en la parroquia de Entíns.
Según ha informado el 112 Galicia, la víctima se encontraba realizando trabajos de reparación cuando la máquina cedió y cayó sobre ella. Sus compañeros consiguieron liberarla de inmediato, pero, pese a los esfuerzos realizados, el trabajador ya había fallecido.
La alerta llegó al número único de emergencias apenas unos minutos después de las diez de la mañana. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Outes, profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del GES de Noia, los Bomberos de Boiro y una patrulla de la Guardia Civil. Sin embargo, los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Atención psicológica para la familia y los compañeros
Tras el accidente, el 112 Galicia activó los recursos de atención psicológica especializada para prestar apoyo a los familiares del fallecido y a sus compañeros de trabajo.
Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, siguiendo las indicaciones del técnico de emergencias, solicitaron la intervención de profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), perteneciente al Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
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