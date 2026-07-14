Muere un joven de 26 años en una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta camper en O Bolo

La colisión frontal entre el turismo Nissan X-Trail y la furgoneta camper Peugeot Boxer en O Bolo que tuvo consecuencias mortales.

Un joven de 26 años, vecino de Madrid, ha muerto este martes en un accidente de tráfico registrado en la carretera OU-533, a su paso por el municipio de O Bolo (Ourense). El siniestro se produjo alrededor de las 15,53 horas, en el punto kilométrico 39,5 de la vía que une A Gudiña y A Rúa, como consecuencia de una colisión frontal entre un turismo Nissan X-Trail y una furgoneta camper Peugeot Boxer con matrícula búlgara.

Como resultado del impacto, el conductor del turismo perdió la vida en el lugar del accidente. Según la información facilitada por la Guardia Civil de Tráfico, la víctima llevaba puesto el cinturón de seguridad. El acompañante del Nissan resultó ileso. En la furgoneta viajaban cuatro personas —dos adultos y dos menores—, que sufrieron heridas de carácter leve.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense, así como equipos de investigación y servicios de emergencia, para atender a los afectados y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.