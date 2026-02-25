Golpe 23F
Consulta los papeles desclasificados

Un muerto en una colisión frontal entre dos coches en Taboada

ACCIDENTE MORTAL

Un accidente frontal en la N-540, a la altura de Moreda (Taboada), se salda con una persona fallecida y otra herida, según informó el 112 Galicia.

La Región
La Región
Publicado: 25 feb 2026 - 21:27 Actualizado: 25 feb 2026 - 21:51
Imagen del accidente de tráfico en Taboada
Imagen del accidente de tráfico en Taboada | El Progreso

Una colisión frontal entre dos turismos registrada en el municipio lucense de Taboada dejó una persona muerta y otra herida en la noche del miércoles. El siniestro se produjo pasadas las 20:00 horas en el kilómetro 41 de la N-540, en la parroquia de Moreda. Un particular alertó al 112 Galicia, indicando que se trataba de un accidente grave y que una de las personas implicadas no respondía a estímulos.

Desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se movilizó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico, al GES de Monterroso, a voluntarios de Protección Civil de Taboada y a los operarios de conservación de la vía.

Una vez en el lugar, y pese a los intentos de reanimación, los servicios de emergencias confirmaron el fallecimiento de una persona. El otro ocupante implicado en el choque resultó herido y fue atendido por los servicios sanitarios.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats