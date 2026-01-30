Un muerto y dos heridos muy graves por un accidente en la A-8 con una grúa en Guitiriz

Tres operarios del servicio de conservación de carreteras sufrieron este viernes un accidente al impactar un camión grúa con su vehículo provocando la muerte de uno de ellos y dejando a los otros dos heridos de gravedad.

Además se registraron dos heridos leves, entre ellos el conductor del camión grúa implicado en el accidente.

El accidente sucedió en la A-8 a su paso por Pígara a la altura de Guitiriz (Lugo) en dirección a Asturias provocando que la circulación fuera cortada en ambos sentidos.

En el momento del accidente los operarios estaban realizando labores de conservación en la carretera. Fue en torno a las 14:00 horas cuando se registró este accidente en el kilómetro 587 dirección Asturias en el enlace con la N-634.

Hasta el lugar se desplazaron los Urgencias Sanitarias del 061, Guardia Civil, GES de Friol-Palas y Protección Civil de Guitiriz. También fueron avisados los Bomberos de Vilalba pero no fue necesaria su intervención.