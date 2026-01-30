Un muerto y dos heridos muy graves por un accidente en la A-8 con una grúa en Guitiriz

Los operarios de conversación de carreteras estaban realizando sus labores cuando fueron impactados por el camión grúa a la altura del kilómetro 587 de la A-8

La Región
Publicado: 30 ene 2026 - 16:45 Actualizado: 30 ene 2026 - 16:46
A-8 a su paso por Pigara. | Google Maps

Tres operarios del servicio de conservación de carreteras sufrieron este viernes un accidente al impactar un camión grúa con su vehículo provocando la muerte de uno de ellos y dejando a los otros dos heridos de gravedad.

Además se registraron dos heridos leves, entre ellos el conductor del camión grúa implicado en el accidente.

El accidente sucedió en la A-8 a su paso por Pígara a la altura de Guitiriz (Lugo) en dirección a Asturias provocando que la circulación fuera cortada en ambos sentidos.

En el momento del accidente los operarios estaban realizando labores de conservación en la carretera. Fue en torno a las 14:00 horas cuando se registró este accidente en el kilómetro 587 dirección Asturias en el enlace con la N-634.

Hasta el lugar se desplazaron los Urgencias Sanitarias del 061, Guardia Civil, GES de Friol-Palas y Protección Civil de Guitiriz. También fueron avisados los Bomberos de Vilalba pero no fue necesaria su intervención.

