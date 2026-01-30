Un accidente múltiple deja un herido en la OU-525

KM 230

Una colisión entre tres vehículos en el kilómetro 230 de la OU-525 deja un herido. El accidente se registró sobre las 14:30 horas.

Ou-525 a la altura del Polígono de Barreiros. | Google Maps

Un accidente entre tres vehículos en la OU-525 en el kilómetro 230 a la altura de Noalla deja un herido. Sobre las 14:30 horas de esta viernes se produjo una colisión por alcance entre tres vehículos en la OU-525 provocando que fuera necesaria la intervención de los servicios de emergencia para atender a un herido.

Desde el 112 se dio el aviso a Guardia Civil, Urgencias, Ges de Pereiro y mantenimiento de la carretera tras recibir la llamada alertando del accidente.

El accidente de acuerdo con algunos testigos se encuentra en una curva en plena bajada de la carretera del polígono de Barreiros en dirección a Ourense.

