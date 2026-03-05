Un muerto y tres heridos en un accidente de tráfico en Lugo
SALIDA DE VÍA
Una persona muere en una salida de vía en el Paseo do Río Rato (Lugo). El conductor murió y otros tres ocupantes fueron excarcelados.
Una persona ha muerto en un accidente de tráfico este jueves de madrugada tras una salida de vía registrada en Lugo. El accidente se produjo en el kilómetro 1 de la carretera LU-P-2925, en el Paseo do Río Rato, cuando un turismo en el que viajaban cuatro personas se salió de la calzada.
Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo perdió la vida. Los otros tres ocupantes tuvieron que ser excarcelados por los Bombeiros de Lugo, que intervinieron para liberarlos del interior del coche.
En el operativo participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros de Lugo, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los servicios de mantenimiento de la vía.
Asimismo, se informó a los miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), por si fuese necesaria su intervención para prestar apoyo psicológico a las personas afectadas.
