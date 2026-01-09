Mapa en tiempo real del uso de balizas V16 por incidencias o accidentes en España

Desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por España deben llevar instaladas balizas de emergencia V16 conectadas.

Este mapa interactivo en tiempo real de incidencias y accidentes en España está accesible a través de su plataforma eTraffic. Este servicio ofrece información actualizada las 24 horas sobre accidentes, obras, cortes de carreteras, vehículos inmovilizados y otro tipo de alertas relevantes para los conductores en toda la red viaria estatal.

La herramienta oficial de la DGT incorpora datos procedentes de los centros de gestión de tráfico, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y servicios de emergencia como el 112, permitiendo ofrecer un panorama completo y automatizado del estado de las carreteras. Se puede consultar el mapa para planificar trayectos, evitar zonas con congestión o imprevistos y tomar decisiones informadas antes de iniciar sus desplazamientos. Aquí está toda la información:

Balizas V16 y su conexión con la información en tiempo real

Desde el 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por España deben llevar instaladas balizas de emergencia V16 conectadas, que sustituyen a los tradicionales triángulos de señalización. Estas balizas, al activarse en caso de avería o accidente, transmiten automáticamente su ubicación a la plataforma DGT 3.0, lo que permite incorporarlas a los datos que alimentan los sistemas de información vial en tiempo real.

La activación de una baliza V16 se refleja como alerta o incidencia en los mapas que utilizan datos públicos de la DGT, lo que facilita ver en tiempo real puntos donde se ha detectado un vehículo detenido o una posible emergencia vial. Si bien existen mapas no oficiales que muestran la ubicación exacta de balizas activadas basándose en estos datos públicos, la herramienta oficial de la DGT sigue siendo la referencia para consultar el estado de las carreteras y las incidencias registradas.

La herramienta

La DGT pretende mejorar la seguridad vial y la prevención de accidentes a través de este mapa, al ofrecer a los conductores una vista actualizada del tráfico y de los posibles peligros. Además, al integrar alertas vinculadas a la activación de balizas V16, no solo se mejora la visibilidad sobre las incidencias en carretera, sino que se anticipan situaciones de riesgo que pueden afectar a otros usuarios de la vía.

Con esta tecnología, la DGT busca reducir la siniestralidad y facilitar la movilidad eficiente en toda España, aprovechando los avances en conectividad y datos en tiempo real para ofrecer a los ciudadanos información fiable y accesible.