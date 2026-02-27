Mujeres al frente de los concellos, otra forma de gobernar

Mesa en la jornada, con Alberto Varela, de la Fegamp, en el centro.

Las alcaldesas gallegas coinciden en que tienen “otra forma de gobernar”, con una especial sensibilidad a las políticas sociales y una “profunda capacidad de negociación”. Ayer, en Santiago, durante la jornada “As mulleres xestoras do cambio, o papel de Europa”, organizada por la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp), regidoras y cargos institucionales de toda Galicia señalaron que, igual que en otros muchos escenarios, en la política hay “techos de cristal” y las mujeres se enfrentan a situaciones que a las que un hombre “no se tiene que enfrentar”.

Así se expresó la alcaldesa de A Rúa, María Albert (BNG), periodista, que también fue diputada. “Esto es una realidad, pero también es verdad que las mujeres que ocupamos cargos públicos tenemos más responsabilidad de ejercer la albor de una forma contundente, para que se vea que hay otra forma de gobernar”, advirtió.

Por su parte, la regidora de Boborás, Patricia Torres (PP), incidió en el hecho de que en muchas ocasiones las alcaldesas por el hecho de ser mujeres tienen que “demostrar” que valen para ganar la confianza.

Así, recordó que ella misma fue incrementado el apoyo recibido en las urnas para llegar a revalidar la alcaldía de esta localidad ourensana en 2023 con casi un 87% de los votos, convirtiéndose en “la alcaldesa con mayor porcentaje de apoyo de Galicia”.

Dicho esto, puso en valor que la política que ejercen las mujeres es “positiva” y si bien rechaza que sea “mejor o peor” que la que puede tener un hombre sí destaca que tienen una “mayor sensibilidad para ciertos aspectos” a los que a lo mejor ellos no prestan tanta atención, “sobre todo en el ámbito social”.

Patricia Torres señaló que la provincia de Ourense es la que más mujeres tiene al frente de ayuntamientos.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela (PSOE), explicó que en su profesión como abogada nunca sintió una “discriminación” que sí ha llegado a sentir en la política, un escenario en el que considera que a las mujeres “no se las suele tener tan en cuenta”.

En este sentido, reconoció notar la diferencia de trato cuando acude a entidades superiores a los ayuntamientos, donde considera que las mujeres “tienen que demostrar más” los conocimientos que tienen, pero también en aspectos como los relacionados con la gestión de infraestructuras y obras. “Parece que cuando un hombre te viene a preguntar, por el hecho de que eres mujer, pues no puedes saber tanto como un hombre”, señaló.

En la jornada, la directora del Instituto de la Mujer, Cristina Hernández, puso en valor la “propuesta feminista” del Gobierno de España, destacó la reducción de la brecha salarial, el incremento del SMI y la importancia de políticas de conciliación como el Plan corresponsables.

Mientras, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, incidió en la importancia de que fuerzas políticas “que creemos en el feminismo, alcemos la voz”.

Por su parte, la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, subrayó a Galicia como “una comunidad referente en la elaboración” de las políticas de igualdad.

Quintiana indicó que uno de los pilares para alcanzar la plena igualad pasa por garantizar que las mujeres recuperen los espacios que les corresponden, de forma que puedan impulsar sus propios proyectos personales y vitales con independencia. Y destacó el programa de apoyo al emprendimiento femenino Emega como promotor del talento femenino.