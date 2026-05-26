La niebla obliga a desviar tres vuelos con destino A Coruña

La intensa niebla registrada a primera hora de la mañana ha obligado a desviar este martes tres vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, y que finalmente han tomado tierra en aeropuertos de otras comunidades autónomas.

En concreto, los vuelos afectados pertenecían a las compañías Air Europa, Iberia y Vueling, y procedían de Madrid y Barcelona. Ante la falta de visibilidad en la terminal coruñesa, las aeronaves fueron desviadas a los aeropuertos de Madrid y Asturias.

Según ha informado este miércoles Aena, las complicadas condiciones meteorológicas impidieron operar con normalidad durante varias horas en el aeropuerto herculino, una situación que suele afectar especialmente a Alvedro debido a su ubicación y a la frecuente presencia de bancos de niebla en la zona.

Los desvíos provocaron además retrasos y cambios en los planes de numerosos pasajeros, aunque la operativa fue recuperando la normalidad a medida que mejoraron las condiciones de visibilidad.