Estos fueron los nombres de niño y niña más elegidos en Galicia en 2025

Una pareja pasea con un carrito de bebé por un parque.

Los nombres de Mateo y Sofía volvieron a ser los favoritos de las familias gallegas en 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Ambos repiten en lo más alto de sus respectivas clasificaciones, aunque se registran algunos cambios en el orden de los nombres más populares.

En el caso de las niñas, Sofía encabeza la lista, seguida de Vega, Noa, Olivia y Martina. La principal novedad respecto a 2024 es el intercambio de posiciones entre Olivia, que asciende al cuarto puesto, y Martina, que desciende al quinto.

Entre los niños, Mateo mantiene el primer puesto, seguido de Martín, Hugo, Lucas y Leo. En comparación con el año anterior, Leo baja de la tercera a la quinta posición, mientras que Hugo y Lucas ascienden un puesto.

Los diez nombres de niña más puestos en Galicia

La clasificación de los nombres femeninos más elegidos para las recién nacidas durante 2025 es la siguiente:

Sofía Vega Noa Olivia Martina Mia Valeria Lara Lía Julia

Los diez nombres de niño más elegidos en Galicia

En cuanto a los recién nacidos varones, los nombres más habituales fueron:

Mateo Martín Hugo Lucas Leo Manuel Enzo Roi Luca Gael

Los nombres y apellidos más frecuentes entre todos los gallegos

Más allá de las preferencias de las familias para los recién nacidos, el IGE también ha actualizado los datos sobre los nombres y apellidos más habituales del conjunto de la población gallega, con cifras correspondientes al 1 de enero de 2025.

En esta clasificación, los cinco nombres más frecuentes son Manuel, María Carmen, José, María y José Manuel.

Por su parte, los apellidos más comunes en Galicia son Rodríguez, Fernández, González, López y García, según los datos publicados por el organismo estadístico gallego.