La Xunta ofrece ayudas de hasta 6.000 euros al retorno de emigrantes

Al menos nueve comunidades autónomas ofrecen un plan de retorno, que en algunos casos alcanza los 6.000 euros de subvención, para sus oriundos o descendientes que hayan emigrado al extranjero y deseen volver de manera voluntaria. Además, el Estado pone a su disposición un programa con el que costean una parte del paro, independientemente de que hayan cotizado o ya se haya cobrado, según los datos que ha recopilado Europa Press.

Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Canarias, La Rioja, Madrid y Navarra son las autonomías que tienen, o bien programas y asistencia para que tanto población oriunda como sus descendientes retornen del extranjero, o bien subvenciones para facilitar sus mudanzas, comenzar un emprendimiento unipersonal o incentivar sus contrataciones en el sector privado.

En el caso de Galicia el importe máximo son 6.000 euros, aunque requiere que el interesado haya vivido en el extranjero por lo menos dos años y haya llegado después del 1 de enero de 2024. Los parámetros para indicar la cantidad correspondiente están reflejados en dicho documento y el proceso permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026.

El Ejecutivo central también ofrece una pensión a través del Servicio Público de Empleo Español (SEPE) con la condición de que se establezca la residencia permanente en España, no haber obtenido prestaciones por desempleo en el país en el que residía, ni tener derecho a la prestación contributiva en España, además de haber cobrado menos del 75% del SMI, para acceder a las ayudas destinadas a los españoles retornados.