MENOS HORAS EN SECUNDARIA
Novedades del calendario escolar 2026/27 en Galicia: la Xunta propone estos días para el inicio y fin
MENOS HORAS EN SECUNDARIA
La Xunta de Galicia propondrá que el curso escolar 2026/27 comience el 9 de septiembre y finalice el 21 de junio de 2027 en la mayoría de etapas educativas. Así figura en el borrador remitido por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP a los sindicatos docentes.
La propuesta será analizada en la Mesa Sectorial Docente del próximo 13 de mayo, donde también se debatirá una reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria.
El documento establece algunas excepciones y particularidades:
El calendario también recoge los principales periodos de descanso:
Además, será no lectivo el 7 de diciembre (Día de la Enseñanza), junto a los festivos oficiales.
Las pruebas de diagnóstico previstas en la LOMLOE se realizarán en:
Para el alumnado de Infantil de 4º curso se contempla un periodo de adaptación progresiva hasta el 15 de septiembre.
Uno de los puntos clave de la negociación será la reducción de la carga lectiva en Secundaria:
También se propone aumentar en unas dos horas semanales la dedicación de los equipos directivos.
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