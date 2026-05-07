Novedades del calendario escolar 2026/27 en Galicia: la Xunta propone estos días para el inicio y fin

Niños reunidos a las puertas del colegio esperando para entrar a las aulas en el primer día de escuela, el pasado 9 de septiembre

La Xunta de Galicia propondrá que el curso escolar 2026/27 comience el 9 de septiembre y finalice el 21 de junio de 2027 en la mayoría de etapas educativas. Así figura en el borrador remitido por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP a los sindicatos docentes.

La propuesta será analizada en la Mesa Sectorial Docente del próximo 13 de mayo, donde también se debatirá una reducción del horario lectivo del profesorado de Secundaria.

Fechas clave del calendario escolar

El documento establece algunas excepciones y particularidades:

Los segundos cursos de FP básica, media y superior terminarán el 15 de junio .

En 2º de Bachillerato, el final de curso dependerá de la Prueba de Acceso a la Universidad.

Las enseñanzas de régimen especial podrán retrasar el inicio hasta el 16 de septiembre como máximo.

Vacaciones y días no lectivos

El calendario también recoge los principales periodos de descanso:

Navidad: del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027

Carnaval: 8, 9 y 10 de febrero de 2027

Semana Santa: del 22 al 29 de marzo de 2027

Además, será no lectivo el 7 de diciembre (Día de la Enseñanza), junto a los festivos oficiales.

Evaluaciones y adaptación del alumnado

Las pruebas de diagnóstico previstas en la LOMLOE se realizarán en:

4º de Primaria: del 26 al 30 de abril

2º de ESO: del 19 al 23 de abril de 2027

Para el alumnado de Infantil de 4º curso se contempla un periodo de adaptación progresiva hasta el 15 de septiembre.

Menos horas lectivas para docentes

Uno de los puntos clave de la negociación será la reducción de la carga lectiva en Secundaria:

Se pasaría de 20 a 18 sesiones semanales en el aula

El objetivo es dedicar más tiempo a tutorías, coordinación, atención a familias y proyectos educativos

También se propone aumentar en unas dos horas semanales la dedicación de los equipos directivos.