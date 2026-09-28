Nueva boda con polémica en Galicia: alrededor de 70 invitados protagonizan una batalla campal en Poio
DOS HERIDOS
Los integrantes de dos clanes que asistían a la boda en Poio, Pontevedra, se enfrentaron con palos entre ellos y uno de los policías que inervino resultó herido con lesiones leves
Una multitudinaria reyerta entre clanes registrada tras una boda se salda con dos heridos y un amplio despliegue policial en O Vao, en Poio (Pontevedra).
Una trifulca en la que participaron alrededor de 70 personas pertenecientes a dos familias enfrentadas requirió un amplio dispositivo policial durante la madrugada de este lunes en el poblado de O Vao. La contienda concluyó con dos personas evacuadas a centros hospitalarios —un agente agredido y uno de los implicados—, aunque por el momento la jornada no ha dejado ni detenciones ni denuncias.
Intervención de emergencia y contención El operativo se activó sobre las 3:00 horas tras recibir la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra la alerta del altercado. Hasta el lugar se desplazaron con rapidez efectivos de la Benemérita, la Policía Nacional y la Policía Local de Poio.
Para restablecer el orden, los agentes tuvieron que establecer un cordón de seguridad que permitiera separar a los clanes enfrentados, quienes emplearon palos y piedras durante la riña. La situación quedó plenamente bajo control a primera hora de la mañana.
Origen de la disputa
Según las primeras indagaciones, el desencadenante de la disputa se sitúa en la celebración de la cena de una boda, llevada a cabo la tarde anterior en la parroquia pontevedresa de Marcón. Sin embargo, las causas exactas que prendieron la mecha del enfrentamiento familiar siguen sin determinarse.
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