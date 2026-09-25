El culebrón de Gomesende, cuatro intentos de boda y unos audios demoledores: "Nunca tendría sexo con él"

La historia se complica y los protagonistas de la boda de Gomesende se han convertido en involuntarios personajes públicos de la que ya es la boda más surrealista del año. Las televisiones dedican sus programas de entretenimiento a entender este culebrón, mientras mantienen a sus reporteros recorriendo Ramirás y Ourense en busca de los novios o de los amigos que puedan dar pistas que expliquen el extraño suceso acontecido el pasado fin de semana.

En la provincia, los ourensanos asisten incrédulos a la escucha de una decena de audios en los que se explicita que la tal boda tan solo era un pacto con intereses contrapuestos. Mientras la novia buscaba un acuerdo donde el dinero se situaba por encima de otras consideraciones, el novio esperaba obtener una fidelidad y compañía que se quebró antes de finalizar el día. La joven colombiana se refiere en estos audios a su marido de forma despectiva y asegura que nunca tendría sexo con él. Al contrario, no pensaba acercarse a él y ya tenía como principal objetivo firmar el divorcio.

Nada de esto desanimó al novio, que decidió continuar adelante con la relación, rechazando cualquier acusación de infidelidad sobre su esposa a pesar de la confirmación verbal que se puede escuchar por parte de ella en las grabaciones. En las tertulias televisivas y en los foros de Internet son muchos los que especulan —e incluso identifican— a la persona que contribuyó a la infidelidad de Brenda. En este caso, los miembros masculinos del 'catering' han pasado muchos apuros para justificar ante sus parejas que ellos no eran los señalados.

Bodas frustradas

El novio es muy conocido en Ramirás y sus amigos recuerdan que no es la primera vez que había sido tentado con el altar. En su trayectoria se acumulan —según relatan sus conocidos— otros tres episodios en los que estuvo a punto de abandonar la soltería, también con otras mujeres extranjeras, pero las extrañas circunstancias que rodeaban los enlaces impidieron que cuajaran. También en estos casos se apuntaba a posibles acuerdos en los que el objetivo último sería lograr la nacionalidad.

El culebrón parece que solo está en los inicios y la pareja está siendo tentada para apariciones en distintos platós de televisión.