Recreación de Adif con la vista aérea de la nueva estación de tren de Lugo.

La nueva estación de tren de Lugo comenzará a funcionar el próximo martes 24 de noviembre, dos años y medio después del inicio de las obras. La puesta en servicio de la terminal permitirá estrenar las nuevas instalaciones ferroviarias, en las que el Estado ha invertido más de 22 millones de euros.

El edificio de viajeros estará operativo desde primera hora de la mañana, según adelantó El Progreso y confirmaron fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El primer servicio programado para esa jornada será el Intercity con destino a Madrid Chamartín-Clara Campoamor, cuya salida está prevista para las 05:18 horas.

Sin inauguración oficial por las elecciones

La apertura de las instalaciones no estará acompañada de un acto inaugural. La proximidad de las elecciones impide celebrar este tipo de ceremonias institucionales, ya que la legislación electoral prohíbe inaugurar obras o servicios públicos desde la convocatoria de los comicios hasta su celebración.

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Esta circunstancia evitará una presentación oficial de la nueva terminal, como la que sí se produjo en otras infraestructuras ferroviarias, como la estación de Santiago de Compostela en 2025.

Una inversión de más de 22 millones

Las obras comenzaron en marzo de 2024 y han permitido construir un nuevo edificio de viajeros, además de habilitar un paso inferior y acometer diferentes actuaciones de urbanización en el entorno de la estación.

El proyecto también ha incluido mejoras en el sistema viario y en los accesos, dentro de la actuación global de la Estación Intermodal de Lugo.

Con la entrada en funcionamiento de la terminal, Lugo estrenará una infraestructura renovada que busca mejorar los servicios ferroviarios y la conexión de la ciudad con otros destinos.