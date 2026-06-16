Así es la nueva residencia para mayores de la Fundación San Rosendo en Ferreira de Pantón: plazas y puestos de trabajo

La presentación presenta la nueva residencia para mayores de la Fundación San Rosendo

La Fundación San Rosendo ha inaugurado oficialmente la Residencia Nuestra Señora de Pantón, en Ferreira de Pantón (Lugo), un nuevo centro destinado a la atención de personas mayores dependientes que ya lleva dos meses en funcionamiento.

El acto contó con la participación de la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, representantes institucionales, autoridades locales y responsables de la fundación.

Plazas y detalles

La residencia dispone de 36 plazas y actualmente atiende a 18 usuarios, en su mayoría procedentes de Pantón y municipios cercanos. El objetivo es facilitar que las personas mayores permanezcan cerca de su entorno familiar y social, evitando desplazamientos a otras localidades.

Además, el centro ha generado 19 puestos de trabajo, ocupados por profesionales de Pantón y ayuntamientos limítrofes, contribuyendo a la creación de empleo y al desarrollo económico de la comarca.

El presidente de la Fundación San Rosendo, José Luis Gavela, destacó que esta apertura refuerza el compromiso de la entidad con la atención a las personas mayores en el rural gallego, acercando servicios esenciales y favoreciendo la fijación de población.