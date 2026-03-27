San Rosendo rinde homenaje a 30 trabajadores jubilados

Entrega de los reconocimientos a trabajadores de la Fundación San Rosendo en el acto desarrollado en Laias.

La Fundación San Rosendo celebró este jueves en el Hotel Balneario de Laias Caldaria la conmemoración anual de su patrón, un encuentro que congregó a cerca de 800 profesionales procedentes de los 73 centros que la entidad tiene repartidos por toda Galicia.

La jornada sirvió, además, para rendir homenaje a 30 empleados jubilados durante el último año, en un acto cargado de emoción y reconocimiento a su trayectoria, en el que se les hizo entrega de unas insignias en agradecimiento a la labor realizada en los últimos años.

El evento contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García; el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo; la diputada provincial Patricia Torres y el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, además de alcaldes de la comarca.

Atención a las personas

Tras una comida de confraternización, la jornada dio paso a diferentes espacios de reflexión entre los equipos directivos de los centros y el Patronato de la Fundación. En estas sesiones se analizaron los avances en la implantación del Modelo de Atención Centrado en las Personas, una iniciativa clave para la organización.

El presidente de la entidad, José Luis Gavela, subrayó que este modelo apuesta por “situar a las personas en el centro de la atención”, transformando los centros en hogares organizados en pequeñas unidades de convivencia.

Miguel Santalices y José Luis Gavela ante la mirada de Fabiola García, Rebeca Sotelo y Patricia Torres. | Martiño Pinal

Según explicó, estos espacios permiten que los usuarios desarrollen su vida de manera más autónoma, acompañados por profesionales de referencia y en entornos adaptados a sus necesidades.

Los trabajadores aprovecharon también para evaluar los retos futuros y definir nuevas líneas de actuación que consoliden este enfoque.

En paralelo, la Fundación continúa impulsando proyectos estratégicos en 2026 para reforzar su red asistencial. Esta misma semana comenzaron las obras de la residencia de Verín y del centro de mayores de la Avenida de Pontevedra, en Ourense. Asimismo, Gavela anunció la próxima apertura del centro de Ferreira de Pantón tras la Semana Santa.

Con más de 30 años de trayectoria, la Fundación San Rosendo gestiona 73 centros asistenciales y suma 3.919 plazas, con un equipo de 2.378 trabajadores. Durante el acto, Fabiola García destacó el papel de una entidad “comprometida coas persoas maiores”, subrayando que “representa una gran familia” para sus profesionales.

“siempre me gustó la gente mayor, me quedo con los buenos momentos con ellos”

Celsa Pérez Borrajo, auxiliar jubilada. | La Región

“Este trabajo me deja una experiencia muy vital, no he parado de aprender”

Javier López, masajista jubilado | La Región

“Después de tantos años acabamos siendo una familia. Yo en la residencia era muy feliz”