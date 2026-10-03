Así es el nuevo manual para atender al alumnado con autismo en los colegios de Galicia

La Xunta ha puesto a disposición de los centros educativos de Galicia un nuevo manual para mejorar la atención al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La guía ofrece orientaciones prácticas para profesores y centros, con especial atención al bienestar emocional, la inclusión y la adaptación del entorno escolar.

El documento complementa el protocolo ya existente y plantea medidas que abarcan desde la llegada al colegio hasta el trabajo en el aula, los recreos, el comedor o las actividades especiales.

Preparar la llegada al centro

Una de las principales recomendaciones es anticipar las situaciones nuevas. El manual aconseja preparar previamente la incorporación al colegio, facilitar el conocimiento de los espacios y establecer una coordinación con las familias.

También recomienda utilizar apoyos visuales y proporcionar al alumno información clara sobre las rutinas que tendrá durante la jornada.

Aulas más previsibles y organizadas

La guía apuesta por crear entornos estructurados y fáciles de comprender, reduciendo aquellos estímulos que puedan generar ansiedad o sobrecarga.

Entre las principales pautas están:

Utilizar pictogramas y apoyos visuales .

Anticipar cambios de horarios o actividades.

Dar instrucciones claras y sencillas.

Adaptar espacios, tiempos y tareas cuando sea necesario.

Tener en cuenta las sensibilidades relacionadas con el ruido u otros estímulos.

Reducir el ruido y la sobrecarga

El manual presta especial atención a los momentos con una mayor concentración de personas, como las entradas, salidas o cambios de clase.

Los centros pueden incorporar medidas destinadas a reducir el impacto del ruido y de otros estímulos, incluyendo adaptaciones individualizadas según las necesidades de cada estudiante.

El objetivo es prevenir situaciones de estrés y facilitar que el alumno pueda desenvolverse con mayor autonomía.

Recreos con espacios de calma

El patio es otro de los puntos destacados de la guía. La falta de estructura, el ruido y las relaciones sociales pueden dificultar el recreo para algunos alumnos con TEA.

Por ello, se recomienda organizar mejor los espacios y disponer de zonas de calma y relajación, además de ofrecer diferentes posibilidades de juego y participación.

Las actividades pueden explicarse previamente y adaptarse para facilitar las relaciones sociales sin obligar al alumno a participar.

Comedor, biblioteca y otros espacios

Las pautas no se quedan únicamente en el aula. El documento incluye también recomendaciones para el comedor escolar, la biblioteca y otros espacios comunes.

La señalización visual, la anticipación de las actividades y las adaptaciones frente al ruido son algunas de las medidas que pueden utilizar los centros.

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Anticipar excursiones y cambios de rutina

Las excursiones, celebraciones, festivales o actividades extraordinarias también pueden generar incertidumbre.

El manual aconseja preparar estos cambios con antelación, explicando al alumno qué sucederá, dónde tendrá lugar la actividad y cuáles serán las principales rutinas.

Atención adaptada a cada estudiante

Uno de los principios centrales del documento es que no existe una única respuesta válida para todo el alumnado con TEA.

La Xunta plantea realizar una atención individualizada, teniendo en cuenta aspectos como la autonomía, la comunicación, las relaciones sociales, las necesidades sensoriales y el bienestar emocional.

Mayor coordinación con las familias

La guía también destaca la necesidad de mantener una comunicación continua entre los centros educativos y las familias, compartiendo información sobre las necesidades del alumno y las estrategias que funcionan mejor en cada caso.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, aseguró que este manual supone “un paso más” en el apoyo a la labor docente y en el objetivo de garantizar una atención educativa más inclusiva y adaptada a cada alumno.