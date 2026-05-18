Los trabajos estresantes afectan a la hora de tener hijos con espectro autista

Una investigación de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health sugiere que las madres que trabajan en empleos con exposición frecuente a sustancias tóxicas o altos niveles de estrés tienen más probabilidades de tener hijos con trastorno del espectro autista (TEA). El estudio, publicado en la revista Occupational & Environmental Medicine, analizó datos de más de 1.700 casos de TEA en Dinamarca y los comparó con más de 108.000 controles.

Los investigadores detectaron una mayor probabilidad de diagnóstico en hijos de madres que trabajaban en sectores como el transporte terrestre, la administración pública, el ámbito judicial o las fuerzas armadas. En concreto, el trabajo en ocupaciones militares o de defensa elevaba un 59 % las probabilidades de TEA, mientras que el transporte terrestre aumentaba el riesgo un 24 %. El estudio también reveló que trabajar en el sector judicial antes de la concepción y durante el embarazo incrementa en un 59 % la probabilidad de que los hijos desarrollaran este trastorno del neurodesarrollo.

Los autores analizaron las ocupaciones desempeñadas por las madres antes de la concepción, durante el embarazo y durante la infancia del menor para estudiar cómo influían las distintas etapas de exposición laboral. Además, tuvieron en cuenta otros posibles factores, como la edad materna, antecedentes neuropsiquiátricos, el tabaquismo durante el embarazo y la situación socioeconómica.

Debilidad prematura

La investigación señala que las asociaciones encontradas eran más fuertes antes y durante el embarazo, mientras que tendían a debilitarse durante los primeros años de vida del niño. Los científicos recuerdan que estudios previos ya habían apuntado posibles vínculos entre determinadas ocupaciones y el TEA, aunque con resultados inconsistentes debido al reducido tamaño de las muestras o a datos basados en declaraciones de las propias participantes.

El trabajo no halló relación entre el autismo y profesiones vinculadas a la agricultura, donde podría existir exposición a pesticidas. Tampoco encontró un aumento del riesgo en sectores como el transporte aéreo, la industria química o los servicios de limpieza.

El trastorno del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social y comportamientos repetitivos o restringidos, y acompaña a la persona toda su vida. Los autores subrayan que los resultados muestran asociaciones estadísticas, pero no prueban una relación directa de causa y efecto entre estas ocupaciones y el desarrollo del TEA.

Contactos con sustancias tóxicas

Los investigadores sugieren que algunos trabajos relacionados con la defensa podrían implicar exposición a plomo, gases de escape o disolventes industriales, mientras que empleos en el transporte terrestre y aéreo también podrían conllevar contacto frecuente con partículas contaminantes. Además, apuntan que el estrés laboral, especialmente en sectores como el judicial, podría influir negativamente en el neurodesarrollo durante el embarazo y afectar a la salud materna mediante procesos inflamatorios.

El estudio recuerda que se trata de una investigación observacional y no permite establecer una relación directa de causa y efecto. Aun así, concluye que “las ocupaciones maternas con exposición frecuente a sustancias tóxicas y productos de combustión, así como las ocupaciones con alto nivel de estrés, podrían contribuir al riesgo de trastornos del neurodesarrollo”.