Ocho heridos en un accidente múltiple con cuatro coches implicados en Mos
A-55
Una colisión múltiple entre cuatro turismos en la autovía A-55, a su paso por Mos, deja un balance de ocho personas heridas evacuadas a centros sanitarios por los servicios de emergencia
Un total de ocho personas han resultado heridas en una colisión múltiple registrada entre cuatro vehículos en la A-55, a su paso por el municipio pontevedrés de Mos. Todas las víctimas precisaron evacuación médica por parte del personal de urgencias, según los datos facilitados por el 112 Galicia.
El primer aviso sobre el siniestro se produjo en torno a las 23:10 horas de la noche del sábado, cuando varios testigos alertaron a la central de emergencias del impacto continuado de varios coches a la altura del kilómetro 9 de la citada autovía, advirtiendo de la presencia de personas lesionadas.
Desde el centro integrado de emergencias se activó un operativo coordinado con el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del GES de Mos y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el punto, los medios desplazados verificaron que había cuatro turismos implicados en la colisión y procedieron a regular la circulación en el tramo, mientras los sanitarios prestaban una primera asistencia y completaban el traslado de los ocho ocupantes heridos.
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