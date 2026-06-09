La OCU destaca la alta calidad de las residencias de mayores en Galicia

Escasez de personal, falta de atención psicológica, listas de espera de hasta siete meses para un centro público y sobrecostes de los servicios extra son algunas de las principales quejas de los familiares de personas internas en residencias.

Así se desprende de una encuesta realizada por la OCU, según la cual la valoración de estos centros no supera el 6,5 sobre 10 en el caso de las residencias públicas y el 6,9 para las privadas, aunque también existen diferencias por comunidades autónomas. Las mejores notas se encuentran en la Comunidad Valenciana y las peores en la Comunidad de Madrid y Cataluña, situándose estas últimas por debajo de otras regiones como Andalucía y Galicia.

Para la realización del estudio, la OCU llevó a cabo una encuesta entre una muestra representativa de familiares cercanos al residente en relación a su satisfacción con los servicios ofrecidos.

La escasez de personal durante la noche y en festivos o fines de semana es el principal problema, lo que se traduce, según las familias, en “falta de atención sobre la salud del residente, falta de ayuda para asearse o comer, fallos de seguridad y conflictos personales entre los residentes”.

La falta de ayuda psicológica es otro problema común: el 36% de los mayores no dispone de un psicólogo ni siquiera una vez por semana. También lo es el sobrecoste de los servicios extra (podólogo, fisioterapia, peluquería), que suponen alrededor de 110 euros de media adicionales sobre la cuota mensual, encareciendo aún más la factura.

Respecto a la cuota mensual, el precio ronda los 2.040 euros al mes en residencias privadas, casi el doble que en una pública (1.188 euros/mes) y superior a las concertadas (1.689 euros/mes). Estas últimas reciben financiación pública para algunas plazas, de modo que el residente solo paga un porcentaje de su pensión según sus ingresos, al igual que en las residencias públicas. En cualquier caso, la mitad de los encuestados afirma que los ingresos regulares no son suficientes para afrontar los costes.

El precio condiciona la elección del centro, pero la proximidad al domicilio familiar es incluso más importante para los encuestados, situándose la media de distancia en unos 10 kilómetros. Este dato refleja, según la OCU, la escasez de plazas, especialmente en residencias públicas, donde el tiempo medio de espera alcanza los 225 días (más de 7 meses), y 162 días en el caso de las concertadas. Esta demora obliga a muchas familias a asumir directamente los cuidados.

El perfil del residente es el de una persona que ingresa con una media de 83 años, principalmente por problemas de salud como discapacidad física (53%), deterioro cognitivo leve (43%), demencia (33%), depresión (29%) o Alzheimer (27%). Quienes fallecen en estos centros lo hacen, de media, más de cuatro años después de su ingreso.