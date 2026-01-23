Oliver Laxe, Carolina Iglesias y Patricia Pardo, embajadores de "Galicia Calidade 2026"

El cineasta Oliver Laxe y la divulgadora Carolina Iglesias en la nueva presentación de la campaña turística de la Xunta de Galicia: "Galicia Calidade 2026".

La Xunta de Galicia presentó este viernes en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) la nueva campaña turística “Galicia Calidade” para 2026, que busca poner en valor la autenticidad de la región y atraer visitantes durante todo el año con enfoque en calidad y experiencias integrales.

El director de cine Oliver Laxe, la cómica Carolina Iglesias y la presentadora Patricia Pardo fueron los rostros elegidos para representar esta iniciativa. En el acto, celebrado en el stand de Galicia, Laxe e Iglesias mantuvieron una conversación destacando los talentos gallegos y las bondades de la región.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó la presencia de los tres embajadores, haciendo especial mención a Laxe por su reciente nominación a los premios Oscar. “Son los mejores representantes de Galicia Calidade porque se lo creen”, afirmó. Rueda subrayó que el objetivo de la campaña es mejorar los datos “con sentidiño”, priorizando la calidad y la experiencia del visitante sobre los números, y que Galicia se conozca durante todo el año.

Según explicó el presidente, “Galicia Calidade” actúa como un paraguas que reúne las múltiples fortalezas de la región, desde paisajes y gastronomía hasta empresas punteras en tecnología, pesca e investigación oncológica. “Lo teníamos delante, como todas las cosas que funcionan bien, y este lema funciona”, destacó.

Galicia para los embajadores

Oliver Laxe definió Galicia como “raíz, paz, equilibrio y armonía”, y señaló que su decisión más importante fue comprar la casa de su abuela en la región, un lugar que considera esencial para su trabajo como cineasta. Por su parte, Carolina Iglesias y Patricia Pardo resaltaron la apertura y humanidad de Galicia, invitando a turistas a conocer una tierra que acoge sin preguntar de dónde vienes, sino si quieres quedarte.

Durante la presentación se proyectó un vídeo que refleja la esencia de Galicia: un lugar que abraza, cuida y ofrece serenidad, donde el mar y los paisajes enseñan a escuchar, y donde todo se hace con calma y rigor.

La campaña incluye novedades turísticas como un nuevo recorrido de 1.300 km por la costa de Ribadeo, diseñado para coincidir con fenómenos astronómicos como el eclipse de agosto, y que se espera atraiga a visitantes de toda la península.

Patricia Pardo destacó que la campaña convierte Galicia Calidade en una marca de país, invitando a turistas a descubrir la región y reforzando la identidad gallega de manera abierta y accesible. “El orgullo gallego no es excluyente, queremos presumir de nuestra tierra, pero abrirla al mundo”, afirmó.

Con esta iniciativa, la Xunta busca consolidar Galicia como un destino turístico de calidad, poniendo en valor tanto su patrimonio natural y cultural como los talentos y la hospitalidad de sus habitantes.