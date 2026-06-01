¿Quién es el oncólogo Luis Ángel León Mateos, nuevo gerente del Sergas?

El Consello de la Xunta ha aprobado este lunes el relevo en la gerencia del Servizo Galego de Saúde (Sergas), con el cese de José Ramón Parada Jorgal y el nombramiento del oncólogo Luis Ángel León Mateos como nuevo gerente del organismo sanitario.

Un relevo en un contexto de tensión sanitaria

El cambio se produce tras varios meses marcados por conflictos laborales en la sanidad gallega, con huelgas en Atención Primaria y movilizaciones vinculadas al nuevo estatuto marco médico.

A ello se sumó la polémica por los Acordos de Xestión (ADX), que relacionan determinados objetivos sobre la duración de las bajas laborales con los complementos de productividad de los facultativos.

Pese a ello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que el relevo responde a una decisión adoptada "con toda la normalidad" dentro de una nueva etapa de la legislatura. "Abrir una nueva etapa, bajo la dirección del mismo conselleiro, es algo bueno y por eso lo hacemos con toda la normalidad", afirmó Rueda.

Quién es Luis Ángel León Mateos

Natural de Arcade (Pontevedra) y nacido en 1971, Luis Ángel León Mateos es:

Licenciado en Medicina por la Universidad de Navarra.

Especialista en Oncología Médica .

Doctor en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela.

Profesor asociado en Ciencias de la Salud.

Ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, el Hospital Meixoeiro de Vigo, el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Además, realizó estancias formativas en el MD Anderson Cancer Center de Houston y en el Bellevue Hospital de Nueva York.

Hasta ahora ejercía como jefe de sección del Servicio de Oncología del Clínico de Santiago y presidía el Comité Molecular de Tumores del Sergas.

Nueva Dirección Xeral de Atención Primaria

El Consello también aprobó el nombramiento de Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo como responsable de la nueva Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria.

Esta nueva estructura forma parte de la reforma integral de la Atención Primaria impulsada por la Xunta y busca reforzar la gestión de los centros de salud, mejorar la organización asistencial y avanzar en la modernización del sistema sanitario gallego.

Mariño-Ageitos, nacido en Ribeira en 1973, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y hasta ahora ocupaba el cargo de director asistencial del área sanitaria de Ferrol.

Cambios también en Igualdad

Por otra parte, la Xunta aprobó el cese, a petición propia, de María Quintiana como directora xeral de Promoción da Igualdade.

Su puesto será ocupado por Eloína Injerto López, hasta ahora directora gerente de la Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (Funga).

La nueva responsable cuenta con experiencia en trabajo social, gestión de entidades sin ánimo de lucro y lucha contra la pobreza, además de haber presidido la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia).