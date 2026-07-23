La Operación Centinela adelanta el despliegue de militares para la vigilancia antiincendios

La Operación Centinela Galego vuelve este verano a los montes gallegos con un despliegue reforzado que se adelanta al 10 de agosto, diez días antes de lo habitual, para anticiparse al periodo de mayor riesgo de incendios y al aumento de visitantes previsto con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

El operativo, fruto del convenio entre la Xunta y el Ministerio de Defensa, permanece activo hasta el 25 de septiembre con el objetivo de reforzar la vigilancia de los montes y disuadir posibles acciones que puedan provocar incendios forestales.

Aunque el dispositivo alcanza 39 municipios de las cuatro provincias gallegas, en la provincia de Ourense se despliega en los distritos forestales XII (A Limia), XIII (Valdeorras-Trives) y XV (A Limia-Arnoia), algunos de los territorios con mayor riesgo durante la campaña de verano.

Un centenar de militares y drones de vigilancia

La campaña cuenta con 35 patrullas terrestres, de las que 30 pertenecen a la Brilat y cinco al Tercio Norte de Infantería de Marina, además de dos equipos móviles de mantenimiento y alrededor de un centenar de militares.

Como novedad, el operativo incorpora drones equipados con cámaras ópticas y térmicas, que permiten mejorar la observación del terreno, detectar con mayor rapidez posibles incendios y realizar el seguimiento de las zonas de mayor riesgo.

Más medios para la campaña de incendios

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destaca que la Operación Centinela forma parte del dispositivo autonómico de prevención y extinción de incendios, que durante la época de alto riesgo moviliza a más de 7.000 efectivos.

Además, la Xunta refuerza este verano los medios de vigilancia con herramientas de inteligencia artificial, una ampliación del 30% de la red de cámaras de videovigilancia y cerca de una treintena de aeronaves, entre recursos propios y estatales, a las que se suman dos aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado.

Despliegue en toda Galicia

El operativo llega a 39 municipios distribuidos en ocho distritos forestales de las cuatro provincias gallegas. Además de los tres distritos de Ourense, también actúa en zonas de Pontevedra, A Coruña y Lugo, dentro del dispositivo coordinado entre la Xunta y el Ministerio de Defensa.

La inversión autonómica para esta campaña asciende a casi 594.000 euros, mientras que el Gobierno central pone a disposición de Galicia cerca de 4.000 efectivos, diez medios aéreos y 30 drones para apoyar la lucha contra los incendios durante los meses de mayor riesgo.