Oporto fija 2032 para el AVE a Vigo y Rueda apura a Sánchez

El presidente de la Cámara Municipal de Oporto, Pedro Duarte, ratificó que el Ejecutivo portugués mantiene 2032 como “horizonte” para la conexión de alta velocidad (AVE) con Vigo, un “compromiso” que el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró, al tiempo que urgió al Gobierno de España “agilizar” la parte que le corresponde. Rueda se reunió con el alcalde de Oporto, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, un encuentro que, según ratificaron ambos mandatarios, también sirvió para “intensificar” relaciones en el ámbito comercial y turístico.

Rueda agradeció a Duarte su colaboración y facilidad para encontrar puntos en común entre dos territorios con vínculos culturales y lingüísticos que mantienen una “relación estrecha de muchos años”. El titular del Ejecutivo gallego incidió en que en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal son muchas las personas “que cruzan diariamente y hacen vida en los dos lados”. En concreto, viven unos 6,4 millones de personas y hay unos 14.000 trabajadores transfronterizos, además de un gran número de empresas a ambos lados de la frontera.

El presidente apostó por “dar más participación a los territorios” en las cumbres que los gobiernos de ambos Estados realizan anualmente y por mejorar la movilidad entre ambos territorios, especialmente las comunicaciones ferroviarias, como con la modernización del tren Celta, que tarda ahora mismo unas dos horas y media por trayecto, la mejora del material rodante. Pero sobre todo, incidió en “la necesidad de avanzar en la conexión de alta velocidad”, una infraestructura que calificó de prioritaria y estratégica para Galicia y el Norte de Portugal.

Agradecimiento

En este sentido, agradeció la “manifestación expresa” de la voluntad del alcalde de continuar progresando en la infraestructura en territorio portugués y afirmó que la Xunta seguirá demandando al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez que “cumpla con su parte”. Preguntados sobre los compromisos de ambos gobiernos en relación con la conexión Lisboa-Madrid, ambos mandatarios incidieron en que la apuesta por una no tiene que invalidar la otra. “Nadie entendería que para hacer una conexión se dejase de hacer la otra”, dijo el presidente gallego.

También resaltó que el “esfuerzo” de Portugal es “más grande” según la “lógica” de la distancia, y pese a ello, agregó, que la tramitación va “mucho más avanzada” que en la parte española. “Portugal lleva mucha ventaja y demuestra mucha más voluntad política que el Gobierno luso”, sentenció.

Rueda consideró “muy importante” que, al igual que ayer, las autoridades lusas ratifiquen el compromiso con la fecha para que, a su juicio, ningún posible “retraso” de la parte lusa, sirva para “justificar” que “no se haga nada” desde el Gobierno de España.

Al tiempo, con el trasfondo de las elecciones generales que tocarían en 2027, aunque insistió en que él desearía que fuesen “cuanto antes”, advirtió que si su jefe de filas y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es presidente de España, mantendrá e incluso “reforzará” la reclamación, sobre todo porque el actual líder del PP fue máximo mandatario gallego y abanderó esta demanda. En el encuentro también abordaron asuntos relacionados con el Xacobeo 2027, en el que la Xunta ya trabaja y el Camino Portugués de la Costa.