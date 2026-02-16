Rueda anuncia que Recursos de Galicia rebajará hasta un 80% el coste de la electricidad a los 500 hogares más próximos a su primer parque eólico

Unas 500 familias en un radio de dos kilómetros alrededor del parque eólico de Mondigo --entre los municipios de Barreiros, Ribadeo y Trabada--, comprado por la sociedad público-privada Recursos de Galicia (RDG) por 75 millones de euros, tendrán un descuento del 80% en su factura de la luz.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha explicado que esta era uno de los objetivos que perseguía la ley de recursos naturales de Galicia para que estas instalaciones "redunden en beneficios sociales y económicos directos" en los vecinos, que "pasarán a pagar un 20%" de lo pagaban antes por su energía.

De este modo, Recursos de Galicia (RDG) incorpora su primer parque eólico, el de Mondigo, cuya compra firmó con Sinia Renovables, filial de Banco Sabadell encargada de inversiones en transición energética.

En rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha explicado que esta es la primera infraestructura eólica propiedad "íntegramente" de RDG. Asimismo, se pone en marcha la anunciada comercializadora de energía impulsada por la sociedad mixta público-privada. Explica que se ofrecerá a otras comercializadoras adherirse a esta posibilidad de descuento en la zona, y en caso de que no ocurra, los vecinos de Mondigo podrán optar por esta vía de RDG para la rebaja de su factura.

Lorenzana subraya que, en un contexto de "parálisis" eólica, se lanza un "mensaje político claro" de "no renunciar" a una transición energética y hacerla con "retorno social".

Descuentos también a empresas

Asimismo, la conselleira ha avanzado que el próximo viernes tendrá una reunión con los tres alcaldes afectados para abordar esta cuestión, además de que la propia compañía ofrecerá información a los vecinos de la zona.

En los próximos días se pondrá a disposición una web para que los ciudadanos puedan hacer sus solicitud. Además, próximamente, se activará un plan industrial que pretende abaratar también el precio de la energía a empresas de la zona del entorno del parque. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas y confirmada la condición de beneficiario, los ciudadanos comenzarán a recibir el descuento directamente reflejado en sus facturas eléctricas.

Al respecto, Rueda ha aprovechado para criticar el "incomprensible" recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional por las repotenciaciones, que provoca "problemas y obstáculos" en unas mejoras de parques que "tendrían un impacto positivo".

Primer parque eólicos de RDG

Este es un proyecto de nueva ejecución que a finales de 2025 comenzó a producir electricidad, situado entre Ribadeo y Trabada. Consta de 11 molinos con 49,5 megavatios de potencia instalada. Está previsto que anualmente genere unos 131 GWh. La operación de compraventa se cerró por 75 millones de euros.

En un comunicado, RDG destaca que se hace con este parque al que también aspiraba capital foráneo, de forma que cuenta con la mitad de la renovable instalada en Galicia el año pasado.

El consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, ha valorado: "El mercado nos brindó una oportunidad que nos va a permitir avanzar en el cumplimiento de nuestro plan estratégico para proveer de electricidad competitiva a los gallegos y estabilizar los costes para nuestras empresas, entre otros objetivos". "En Mondigo aplicaremos nuestra política de reversión del beneficio en el territorio y en las personas. Por ejemplo, los vecinos (quien resida en un radio hasta 1,8 kilómetros del parque) disfrutarán en el recibo de la luz de bonificaciones del 80% del coste de la electricidad", expone.

"En los próximos días iremos comunicando directamente a sus beneficiarios estas medidas", concluye Bruquetas.

Mientras, el managing director de Sinia Renovables de Banco Sabadell, Xavier Gásquez, ha afirmado: "Con el cierre de esta compraventa desde Sinia y el grupo Banco Sabadell cerramos nuestra etapa de más de 15 años en el parque eólico Mondigo, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y, especialmente, con la inversión en energías renovables, convirtiéndonos en referentes para nuestros clientes. Culminamos este acuerdo con RDG como muestra y ejemplo de que seguimos avanzando en nuestra estrategia".

La Xunta de Galicia es el principal accionista de Recursos de Galicia. La parte privada está integrada actualmente por 32 empresas gallegas (suponen el 14% del PIB de la comunidad), entre las que se encuentran Abanca o Gadisa.

Barreiros pide el "modelo muras" y beneficiar a toda la población

Tras este anuncio, la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida (BNG), ha anunciado que en la reunión prevista para el próximo viernes solicitará la aplicación del "modelo Muras", de forma que el municipio pueda percibir las mimas ayudas que se acordaron en ese caso con Iberdrola.

Reclama que se dote al municipio de una cantidad de dinero suficiente para abrir una partida de ayudas con las que bonificar las facturas de la luz de todos los habitantes empadronados en el municipio, así como un porcentaje no inferior al 2,5% de la producción del parque para destinarlo a actividades sociales.

"Ese acuerdo, modelo del que debe suponer la explotación de los recursos gallegos, se dio entre un ayuntamiento y una empresa puramente privada, con lo cual en este caso, en el que la propia empresa está participada por capital público de la Xunta, el acuerdo debería resultar más sencillo", opina la regidora en un comunicado este lunes.

"De este modo, la explotación de los recursos naturales del municipio beneficiaría a toda la población, lo que sería mucho más justo, toda vez que los costes también son asumidos por la colectividad. De lo contrario, lo que se está aplicando es un criterio de premio/castigo a quien soporta la explotación de los recursos en una distancia menor o mayor de sus hogares, fomentando el individualismo y la falta de conciencia colectiva", razona.