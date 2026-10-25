Las oposiciones del Sergas de este domingo registraron una participación del 87,48%

Silleda durante las pruebas de acceso del Sergas de este domingo.

Las pruebas de acceso del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para las categorías de técnico en cuidados auxiliares de enfermería y técnico en farmacia, en el turno de discapacidad intelectual, registraron este domingo una participación del 87,48 %.

Tal y como ha detallado la Xunta en nota de prensa, los exámenes se celebraron esta tarde en el Recinto Feiral Internacional de Silleda. De las 9.563 personas aspirantes convocadas para ambas categorías, acudieron a realizar las pruebas un total de 8.366 opositores.

Concretamente, para la categoría de técnico en cuidados auxiliares de enfermería estaban convocadas 9.557 personas: 9.541 del turno general y 16 del turno de discapacidad intelectual. En el primero se presentaron 8.344 aspirantes, el 87,4 %, mientras que los 16 inscritos en el segundo acudieron al examen, lo que supone una participación del 100%.

Por su parte, en la categoría de técnico en farmacia, correspondiente al turno de discapacidad intelectual, se presentaron los seis aspirantes inscritos, también con una participación del 100%.

Los procesos selectivos continuarán el próximo domingo 8 de noviembre, con las pruebas para las categorías de médico de admisión y documentación clínica, técnico superior en sistemas y tecnologías de la información, trabajador social, mecánico y grupo auxiliar de la función administrativa.

Asimismo, durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre se celebrarán los exámenes para médico general de ADOS, farmacéutico de atención primaria, odontólogo de atención primaria, técnico de gestión en sistemas y tecnologías de la información, calefactor, celador, médico asistencial del 061, terapeuta ocupacional, dietista-nutricionista y electricista.

En conjunto, el Sergas ofertará este otoño 2.223 plazas repartidas en 23 categorías profesionales.