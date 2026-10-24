Las pruebas de oposición del Sergas alcanzan el 82,7% de participación en su turno de tarde

El turno de tarde de las oposiciones del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha elevado la participación hasta el 82,7% en el Recinto Feiral de Silleda. En esta segunda franja de la jornada inaugural del proceso selectivo, acudieron a las instalaciones un total de 2.131 opositores de los 2.574 admitidos, que compiten por un total de 107 plazas repartidas en cuatro categorías sanitarias y de gestión técnica.

Por especialidades, el mayor volumen de concurrencia se concentró en la categoría de técnico superior en imagen para el diagnóstico, donde realizaron la prueba 1.190 aspirantes de los 1.407 inscritos (84,6%) para 67 plazas. En fisioterapia, se presentaron 719 personas de 870 convocadas (82,6%) para optar a 27 vacantes. En las ramas técnicas, acudieron 124 fontaneros de los 156 admitidos (79,5%) para ocho puestos, mientras que en la especialidad de técnico especialista en sistemas y tecnologías de la información completaron el examen 98 aspirantes de 141 (69,5%) para cinco plazas.

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La afluencia vespertina superó a la registrada durante el turno de mañana, que cerró con un 78,79% de asistencia al acudir 1.545 personas de las 1.961 convocadas para técnico en farmacia (1.007 examinados de 1.273, un 79,1%), logopedia (200 de 219, un 91,3%) y conductor (338 de 469, un 72%).

El primer fin de semana de exámenes del Sergas se completará este domingo con la convocatoria más multitudinaria del calendario. A partir de las 16:00 horas arrancarán las pruebas para técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) —tanto en turno general como en el de discapacidad intelectual—, a las que concurren 9.555 aspirantes admitidos para un total de 1.306 plazas, además de seis personas inscritas para técnico en farmacia por el turno de discapacidad intelectual.