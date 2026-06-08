La ourensana Pilar Fernández, nueva teniente fiscal: "Galicia merece una Fiscalía seria, firme, accesible y comprometida"

La fiscal Pilar Fernández Pérez toma como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia, en un acto presidido por la fiscala Superior de Galicia, Carmen Eiró.

La fiscal ourensana Pilar Fernández Pérez ha tomado posesión este lunes como teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Galicia, en un acto presidido por la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró. Ha sido con referencias, en su discurso, a la necesidad de atender a "los más vulnerables", pero también de abordar la problemática derivada de "una delincuencia cada vez más sofisticada que no conoce fronteras ni límites".

El acto ha tenido lugar en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), donde se ubica también la Fiscalía Superior, y en una cita en la que ha estado acompañada por fiscales de la comunidad gallega y de otras regiones.

En su intervención, Pilar Fernández, mujer del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —presente en el acto junto a otros representantes del ámbito judicial como el exjuez Baltasar Garzón—, ha destacado que su compromiso, bajo el liderazgo de la fiscal superior, será proporcionar "apoyo" a sus compañeros y compañeras de profesión.

"Para trabajar con autonomía y desempeñar nuestro oficio con la seguridad y tranquilidad de guiarnos por nuestra profesionalidad y criterio, sin injerencias externas que puedan perturbar nuestro servicio a la ciudadanía", ha recalcado.

Todo ello en un discurso en el que ha incidido en la importancia de contar "con las herramientas necesarias" para el desempeño de su función, demanda que ha trasladado también.

Retos

Por su parte, la fiscala superior de Galicia ha recalcado que "Galicia merece una Fiscalía seria, firme, accesible y comprometida", con un "equipo sólido y cohesionado y una dirección única y firme" para "hacer frente" a una "nueva realidad delincuencial" y a "retos complicados".

En este sentido, ha señalado que la Fiscalía Superior de Galicia es "hoy muy afortunada porque recibe a una persona con una trayectoria firme y consolidada" y que tiene "muy interiorizados los valores de colaboración y trabajo en equipo".

"Galicia es una tierra que tiene una realidad compleja que exige una Fiscalía con una mente amplia y capacidad de dar respuesta inmediata al servicio de la ciudadanía", ha añadido.