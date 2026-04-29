Carmen Eiró e Fernando Serrulla ingresan na Academia do Couto Mixto

INCORPORACIONES DE GRAN INTERÉS

O Campus de Ourense acolle o ingreso de Carmen Eiró e Fernando Serrulla na Academia de Ciencias Sociais do Couto Mixto, nun acto que reforza a unión entre ciencia e recuperación do patrimonio histórico

Fernando Serrulla e Carmen Eiró
Fernando Serrulla e Carmen Eiró

O Campus de Ourense acolleu onte o acto de ingreso na Academia de Ciencias Sociais do Couto Mixto da fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró -oriunda de Golpellás (Calvos de Randín)- e o antropólogo forense Fernando Serrulla, nunha sesión que serviu tamén para reforzar o papel desta entidade na recuperación e proxección do legado histórico do territorio.

A cerimonia, celebrada no salón de graos Vicente Risco do Edificio de Ferro, reuniu a numerosos representantes do ámbito académico arredor dunha institución que busca consolidarse como ponte entre o coñecemento científico e a acción pública.

As dúas laudatio marcaron un dos momentos centrais do acto. Xosé González, presidente da Academia, foi o encargado de glosar a traxectoria de Eiró, mentres que o académico Américo Rodrigues fixo o propio con Serrulla.

O encontro incluíu ademais unha actuación musical, con Alejandro Firvida ao piano e Ruth González á voz, que puxo o broche de ouro ao evento.

A incorporación de ambos os dous especialistas reforza a estratexia da Academia, que traballa para situar o Couto Mixto -unha antiga entidade con formas propias de autogoberno- como referencia en diferentes estudos sobre territorio, memoria e cooperación institucional.

