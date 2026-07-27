Los pacientes podrán chatear con los médicos de familia

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, va a invertir 8,5 millones de euros en el refuerzo de la historia clínica electrónica con nuevas capacidades destinadas a “consolidar a sanidade dixital en Galicia”. En este contexto, el presidente, Alfonso Rueda, ratificó que habrá nuevas posibilidades, como que los médicos de familia puedan chatear con los pacientes, siempre que el facultativo acceda a habilitar el sistema.

En su reunión de ayer, el Gobierno gallego autorizó la licitación de los servicios de evolución y actualización de los módulos que componen la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde, con una inversión que supera los 8,5 millones de euros. El contrato tiene una duración inicial de 36 meses, con posibilidad de prórroga por dos años más.

La iniciativa, enmarcada en la estrategia de transformación digital del sistema sanitario público gallego y cofinanciada por el programa Feder Galicia 2021-2027, tiene un valor estimado total de 13 millones de euros, teniendo en cuenta las posibles prórrogas.

El objetivo de la Xunta es continuar la modernización de la plataforma corporativa Ianus y avanzar hacia la nueva versión Ianus 5, que se extenderá a todo el Sergas.

En la línea de los pasos ya anunciados, la integración de los distintos módulos en una única plataforma contribuirá a “simplificar os procesos asistenciais e a mellorar a interoperabilidade” entre sistemas. Además, entre las principales novedades previstas figura la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones clínicas.

Mayor agilidad

De este modo, y atendiendo al conjunto de registros que contiene la historia clínica, el personal médico podrá “visualizar, avaliar e identificar o estado de saúde dos pacientes dun xeito máis áxil”.

Por otra parte, continuará la integración progresiva de la información genómica en los procesos asistenciales, lo que permitirá, por ejemplo, ofrecer tratamientos farmacológicos más ajustados para cada persona.

La actualización de los módulos informáticos también reforzará el seguimiento remoto de pacientes mediante dispositivos conectados, ampliando tanto el número de dispositivos compatibles como las variables que se registrarán automáticamente en la historia clínica.

En la misma línea, se impulsarán nuevas funcionalidades para facilitar la relación digital entre la ciudadanía y el sistema sanitario. Entre ellas destaca la posibilidad de mantener una conversación por chat entre médico y paciente, siempre que el profesional sanitario decida habilitar esta opción.

Crece la integración con el resto de países de la Unión Europea El nuevo contrato en Sanidade habilitado por la Xunta permitirá continuar reforzando las capacidades de integración e intercambio de información clínica, tanto en el ámbito autonómico como con el sistema nacional de salud y con el resto de países de la Unión Europea. La Xunta está tramitando el anteproyecto de ley de transformación digital del sistema público de salud, con el fin de actualizar tecnológicamente el sistema sanitario gallego, mejorando la gestión de datos clínicos y regulando el empleo de la IA en este campo. En la rueda de prensa posterior al consello, Rueda fue preguntado también por las declaraciones del presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, quien urgió a la Xunta, en una entrevista con la SER, a tomar medidas para “reverter o deterioro da sanidade”. “Respectando ao órgano consultivo”, Rueda apuntó que se trata de “unha opinión multidisciplinar que parte da composición do propio CES”. “Tomámola como o que é, como unha opinión máis. Non sei se procederá máis contestar ou tomar nota”, reflexionó el presidente. No en vano, argumentó que, aunque considera que se avanza, “sempre” dice que “hai que mellorar” en sanidad.

Un médico consulta un dispositivo móvil desde su puesto de trabajo.