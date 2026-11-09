Hasta 300 euros al mes para pagar el alquiler y 30.000 euros para rehabilitar una vivienda: las ayudas de la Xunta en 2027

Los gallegos podrán beneficiarse en 2027 de un nuevo paquete de ayudas para acceder a una vivienda, pagar el alquiler o reformar un inmueble. La Xunta de Galicia ha aprobado un plan dotado con 151 millones de euros que incluye 19 líneas de subvenciones dirigidas a particulares, comunidades de propietarios, cooperativas, entidades sociales y ayuntamientos.

Entre las medidas anunciadas destacan las ayudas al alquiler para jóvenes menores de 36 años, que podrán alcanzar los 300 euros mensuales, y las subvenciones de hasta 30.000 euros para rehabilitar viviendas situadas en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes. El programa se divide en dos grandes bloques: 83,1 millones de euros para facilitar el acceso a una vivienda y otros 67,7 millones para financiar obras de rehabilitación.

Ayudas al alquiler: hasta 300 euros al mes para menores de 36 años

Una de las medidas que puede beneficiar directamente a los ciudadanos son las ayudas destinadas al pago del alquiler, que contarán con un presupuesto de diez millones de euros. La Xunta prevé dos convocatorias diferentes, una de ellas dirigida específicamente a jóvenes menores de 36 años, que podrán recibir hasta 300 euros al mes para hacer frente al coste de su vivienda.

Además, el plan incluye 17,2 millones de euros para el Bono de alquiler social, destinado a facilitar el acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento a personas que cumplan las condiciones de esta convocatoria.

Hasta 30.000 euros para rehabilitar una vivienda en un municipio rural

Quienes tengan una vivienda en un municipio gallego de menos de 5.000 habitantes también podrán optar a ayudas para realizar obras de rehabilitación. Esta línea contará con cinco millones de euros y permitirá recibir subvenciones de hasta 30.000 euros por vivienda.

Se trata de una medida dirigida a impulsar la recuperación de inmuebles en localidades rurales y favorecer que puedan mantenerse en condiciones adecuadas de habitabilidad.

Ayudas para comprar una vivienda en Galicia

El plan también contempla subvenciones para quienes quieran adquirir una vivienda. En concreto, se reservan dos millones de euros para ayudas a la compra de inmuebles y otros 2,8 millones para facilitar la adquisición o autopromoción de viviendas en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes.

A estas medidas se suman los avales para la compra de vivienda, con una dotación de hasta cinco millones de euros, y las ayudas destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro que adquieran inmuebles para destinarlos al alquiler accesible o a la cesión de uso.

Subvenciones para reformar edificios y viviendas

Los propietarios de viviendas y las comunidades de vecinos también podrán beneficiarse de diferentes programas de rehabilitación. La Xunta destinará 23 millones de euros a la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas. Asimismo, el programa Fogar Vivo contará con 2,89 millones para favorecer la incorporación de viviendas vacías al mercado del alquiler.

También habrá un millón de euros para comunidades de propietarios de viviendas de promoción pública y dos millones para actuaciones en las áreas de rehabilitación de los Caminos de Santiago y la Ribeira Sacra.

¿Cuándo se podrán solicitar las ayudas de vivienda de la Xunta?

Aunque el plan ya ha sido aprobado por el Consello de la Xunta, los ciudadanos todavía tendrán que esperar a la publicación de las convocatorias. De las 19 líneas previstas, nueve se publicarán antes de finalizar 2026, pero el plazo para presentar solicitudes comenzará a principios de 2027. Las otras diez convocatorias están previstas para los primeros meses del próximo año.

Por el momento, la Xunta no ha detallado los requisitos específicos de cada subvención, como los límites de ingresos, las condiciones de acceso, la documentación necesaria o los posibles criterios de prioridad. Por tanto, los interesados deberán consultar las bases de cada convocatoria para comprobar si cumplen las condiciones y conocer los plazos exactos de solicitud.